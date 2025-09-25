Inps | saldo positivo posti stabili 6mesi

14.18 Nei primi sei mesi del 2025 sono stati attivati 4.252.592 nuovi posti di lavoro a fronte di 3.315.548 cessazioni con un saldo positivo di 937.044 posti. Erano stati 948.485 nel I semestre '24 Lo rileva l'Osservatorio Inps sul mercato del lavoro. Il saldo per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel periodo è stato di 256.584 unità in aumento rispetto ai 243.207 registrati nello stesso periodo del 2024. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it