Innoway la Regione chiede un confronto costante e la sede legale a Trieste

Triesteprima.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri a Roma, presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è riunito il tavolo di monitoraggio dell'attuazione dell'accordo di programma per la reindustrializzazione dello stabilimento ex Wärtsila con l'insediamento della società Innoway (Gruppo Msc e Innofreight), che nel sito di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: innoway - regione

innoway regione chiede confrontoInnoway: Rosolen-Bini, massima attenzione attuazione accordo programma - Si Ã¨ riunito oggi a Roma, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il tavolo di monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo di programma per la ... Secondo ilgazzettino.it

Innoway: Rosolen-Bini, massima attenzione attuazione accordo - Si è riunito oggi al Ministero Imprese e Made in Italy, il tavolo di monitoraggio attuazione dell'Accordo di programma per reindustrializzare lo stabilimento ex Wärtsilä con l'insediamento di Innoway ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Innoway Regione Chiede Confronto