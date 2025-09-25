innovazione digitale e nuove strategie di ricavo per i club calcistici

Nel panorama calcistico moderno, la trasformazione digitale sta rivoluzionando non solo il modo in cui si gioca e si segue il calcio, ma anche le strategie economiche dei club. L’adozione di tecnologie avanzate e la diversificazione delle fonti di ricavo rappresentano oggi una leva fondamentale per la crescita e la sostenibilità finanziaria delle società sportive. Digitalizzazione e modelli di business evoluti. Negli ultimi anni, la digitalizzazione ha permesso ai club di ampliare il proprio pubblico e di creare nuove opportunità di monetizzazione. Dalla vendita di contenuti esclusivi sulle piattaforme social alla gestione di e-commerce personalizzati, le società stanno ridefinendo i propri modelli di business per adattarsi alle abitudini di consumo delle nuove generazioni di tifosi. 🔗 Leggi su Tpi.it

