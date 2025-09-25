Ingv osservare un vulcano appena nato con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale
Lo studio “Seismic Tomography of a Newborn Volcano” e’ stato appena pubblicato sulla rivista scientifica ‘Geophysical Research Letters’. A cura dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), dell’Universita’ di Ginevra (Svizzera), dell’Institute for Science and Technology, Skoltech (Moscow, Russia), dell’Instituto Vulcanologico de Canarias (INVOLCAN) e dell’Universita’ di Granada (Spagna), la ricerca e’ stata condotta a La Palma (una delle Isole Canarie, arcipelago spagnolo al largo della costa nord-occidentale dell’Africa) subito dopo l’eruzione del 2021 e i risultati offrono informazioni cruciali per capire come nascono e si evolvono i vulcani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
