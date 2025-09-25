Anna Pettinelli ironizza sul suo infortunio alla caviglia avvenuto con le scarpe da ginnastica e non rinuncia alla diretta radio. Ecco cosa è successo. Hai mai visto qualcuno slogarsi una caviglia. con le sneakers? Sembra impossibile, ma è proprio quello che è successo ad Anna Pettinelli! La storica voce di RDS ha condiviso sui social un video ironico in cui mostra il piede fasciato, raccontando con autoironia l’incidente: niente tacchi vertiginosi, stavolta la colpa è delle innocue scarpe da ginnastica. Un piccolo infortunio che non le ha impedito di essere puntuale al microfono, pronta a condurre il suo programma insieme a Sergio Friscia. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Infortunio per Anna Pettinelli: il racconto diventa virale