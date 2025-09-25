Infortunio Pedrola la Sampdoria non potrà contare sul giovane spagnolo | le ultime novità

Infortunio Pedrola, la Sampdoria non avrà a disposizione il giovane spagnolo: le ultimissime novità sui blucerchiati La Sampdoria si prepara a un appuntamento cruciale in Serie BKT. Sabato 27 settembre, alle ore 19:30, i blucerchiati scenderanno in campo allo stadio San Nicola di Bari per la quinta giornata di campionato. Una sfida dal peso specifico . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Pedrola, la Sampdoria non potrà contare sul giovane spagnolo: le ultime novità

In questa notizia si parla di: infortunio - pedrola

Cuni non segna da oltre 1 anno. Dopo l'infortunio del solito Pedrola, la Sampdoria deve rimboccarsi le maniche davanti. Tolto Coda ormai avanti con l'età, non ci sono veri e propri centravanti. L'unico che gioca in quel ruolo è Marvin Cuni. L'albanese è arrivat - facebook.com Vai su Facebook

Lesione al flessore per #Pedrola: il fantasista spagnolo resterà fuori circa 2 mesi a causa di un infortunio alla coscia sinistra. (@ilsecoloxix) - X Vai su X

Sampdoria, come procede il recupero di Ferrari e Pedrola? Gli aggiornamenti sulle loro condizioni - Sampdoria, Ferrari e Pedrola continuano con il lavoro differenziato per recuperare dai rispettivi infortuni: ecco le novità sulle loro condizioni Continua senza sosta la marcia di avvicinamento della ... Segnala sampnews24.com

Infortunio Pedrola, il giovane va incontro ad uno stop. Sono emersi degli aggiornamenti in merito: le ultime - Ecco gli ultimi aggiornamenti La Sampdoria è in piena fase di preparazione per il prossimo e cruciale impegno in tras ... Da sampnews24.com