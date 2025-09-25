Infortunio nel bosco per una cercatrice di funghi

Questa mattina, poco dopo le 9, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Borgo San Lorenzo, nei pressi di Montepulico, per il soccorso a una donna che si era infortunata a una gamba durante la ricerca di funghi in una zona impervia.Sul posto una squadra di terra che ha raggiunto la zona. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Ancora un infortunio in zona impervia a causa dei funghi: cercatrice trasportata in barella - Borgo San Lorenzo (Firenze) 25 settembre 2025 – Un nuovo infortunio in zona impervia a causa dei funghi. Secondo lanazione.it

infortunio bosco cercatrice funghiSi infortuna mentre cerca funghi in una zona impervia, soccorsa nel bosco dai pompieri - I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 09:10 di stamani nel comune di Borgo San Lorenzo (Firenze), in via di S. Lo riporta 055firenze.it

