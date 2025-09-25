Infortunio Leao ci sono importanti novità sulle condizioni del portoghese | ecco cosa filtra in vista della sfida contro la Juve

Infortunio Leao, ci sono importanti novità sulle condizioni del portoghese: tutti gli ultimi aggiornamenti da Milanello. Una notizia attesa, sperata, e finalmente arrivata. Rafael Leão è tornato ad allenarsi in gruppo. Come riportato da MilanNews24, l’attaccante portoghese ha superato l’infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box per quasi un mese e si candida a un posto tra i convocati per il big match di domenica sera contro il Napoli. Un recupero fondamentale per il Milan di Massimiliano Allegri. Il calvario del numero 10 rossonero è terminato. L’elongazione al soleo che lo aveva fermato sul finire del precampionato è stata smaltita, costringendolo a saltare le prime quattro, delicate giornate di Serie A e la sfida di Coppa Italia vinta contro il Lecce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

