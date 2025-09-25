Infortunio Leao ci sono importanti novità sulle condizioni del portoghese | ecco cosa filtra in vista della sfida contro la Juve

Juventusnews24.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Leao, ci sono importanti novità sulle condizioni del portoghese: tutti gli ultimi aggiornamenti da Milanello. Una notizia attesa, sperata, e finalmente arrivata. Rafael Leão è tornato ad allenarsi in gruppo. Come riportato da MilanNews24, l’attaccante portoghese ha superato l’infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box per quasi un mese e si candida a un posto tra i convocati per il big match di domenica sera contro il Napoli. Un recupero fondamentale per il Milan di Massimiliano Allegri. Il calvario del numero 10 rossonero è terminato. L’elongazione al soleo che lo aveva fermato sul finire del precampionato è stata smaltita, costringendolo a saltare le prime quattro, delicate giornate di Serie A e la sfida di Coppa Italia vinta contro il Lecce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunio leao ci sono importanti novit224 sulle condizioni del portoghese ecco cosa filtra in vista della sfida contro la juve

© Juventusnews24.com - Infortunio Leao, ci sono importanti novità sulle condizioni del portoghese: ecco cosa filtra in vista della sfida contro la Juve

In questa notizia si parla di: infortunio - leao

CM.com – Milan-Bari LIVE 1-0: Leao segna poi esce per infortunio

Milan-Bari, infortunio muscolare per Leao: sostituito | Coppa Italia News

Gol e infortunio per Leao: è successo tutto in pochi minuti

infortunio leao sono importantiInfortunio Leao, cresce l’ottimismo in casa Milan: le ultimissime verso il Napoli - Infortunio Leao, cresce l’ottimismo in casa Milan: le ultimissime verso il Napoli sulle condizioni dell’attaccante portoghese Le notizie che arrivano da Milanello sono di quelle che scaldano il cuore ... Da calcionews24.com

Infortunio Leao, conferme sulla condizione del portoghese! - Infortunio Leao, arrivano importanti conferme sulla condizione del portoghese: il classe ’99 in panchina con il Napoli Cresce l’attesa per il big match Milan- Scrive milannews24.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Leao Sono Importanti