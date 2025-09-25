Infortunio Leao buone notizie in vista del Napoli L’indiscrezione in casa Milan

Infortunio Leao: il portoghese torna in gruppo, obiettivo convocazione per Napoli-Milan Buone notizie per il Milan e i suoi tifosi: l’infortunio di Leao è ormai alle spalle. Dopo settimane di attesa, il talento portoghese è tornato ad allenarsi in gruppo e si avvicina al rientro in campo. Leao era stato costretto ai box per un’elongazione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

