Infortunio Jashari | ecco per quando è previsto il rientro del centrocampista

Pianetamilan.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ardon Jashari, lungamente corteggiato dal Milan durante il calciomercato estivo, ha subito un brutto infortunio. Ecco per quando è previsto il suo rientro in campo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

infortunio jashari ecco per quando 232 previsto il rientro del centrocampista

© Pianetamilan.it - Infortunio Jashari: ecco per quando è previsto il rientro del centrocampista

In questa notizia si parla di: infortunio - jashari

Lecce-Milan, Jashari non ci sarà: Allegri annuncia il suo infortunio

Milan, infortunio Jashari: problema al perone. Ecco cosa si teme

Milan, infortunio per Jashari: ansia a Milanello, si teme la frattura del perone

infortunio jashari 232 previstoRetroscena Jashari, perché era in Svizzera in queste settimane: la data del rientro - Jashari ha trascorso le ultime settimane in Svizzera e non a Milanello. Scrive milanlive.it

Milan, Jashari &#232; pronto a rientrare e manda un messaggio ad Allegri - Il grande colpo dell’estate è fermo ai box dopo un infortunio al perone. Riporta spaziomilan.it

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Jashari 232 Previsto