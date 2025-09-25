Infortunio Ederson | Juric incrocia le dita verso Juve Atalanta le sensazioni dopo la seduta odierna… Ultimissimi aggiornamenti in vista della sfida dello Stadium

Infortunio Ederson: quali sono le condizioni del centrocampista brasiliano in vista di Juve Atalanta. Ecco cosa filtra dopo l’allenamento odierno. Una corsa contro il tempo, una speranza appesa a un filo. L’ Atalanta si avvicina alla super sfida contro la Juve con il fiato sospeso per le condizioni di Ederson. Il centrocampista brasiliano sta proseguendo nel suo percorso di recupero, ma una sua presenza dal primo minuto sabato all’Allianz Stadium è, al momento, da escludere. Lo riferisce Gianluca Di Marzio. Il recupero dopo l’intervento al menisco. Il “tuttocampista” brasiliano, uno dei pilastri della squadra di Ivan Juric, si è sottoposto a un intervento di pulizia del menisco e sta lavorando duramente per tornare a disposizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Ederson: Juric incrocia le dita verso Juve Atalanta, le sensazioni dopo la seduta odierna… Ultimissimi aggiornamenti in vista della sfida dello Stadium

In questa notizia si parla di: infortunio - ederson

Infortunio Ederson, a rischio l’esordio in A con il Pisa? Cosa filtra

Allenamento Atalanta, Ederson sempre più vicino a recuperare dall’infortunio. La situazione

Infortunio Ederson, ci sono importanti novità in vista di Atalanta Juve: cosa filtra sul centrocampista brasiliano. Ultimissime

Lookman fuori rosa Due punti contro Parma e Pisa Ederson fuori un mese per infortunio L’Inter deve capire. - X Vai su X

Aggiornamenti su #Ederson Cosa filtra verso #JuveAtalanta - facebook.com Vai su Facebook

Infortunio Ederson, ci sono importanti novità in vista di Atalanta Juve: cosa filtra sul centrocampista brasiliano. Ultimissime - Infortunio Ederson, novità in vista di Atalanta Juve: il brasiliano lavora sul campo e punta a tornare a disposizione per il big match In mezzo a una vera e propria emergenza infortuni, arriva una not ... Scrive juventusnews24.com

Atalanta | Infortunio Ederson, aggiornamenti e novità: i nuovi tempi di recupero - L'Atalanta ha faticato nelle prime giornate di campionato, con due pareggi contro Pisa e Parma ... Riporta fantamaster.it