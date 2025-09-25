Infortunio De Ketelaere | novità importanti dopo l’allenamento di oggi Il belga recupera per Juve Atalanta? Decisione praticamente presa ecco cosa succederà

Infortunio De Ketelaere: il trequartista belga recupera per Juve Atalanta? Decisione praticamente presa, ecco cosa succede dopo l’allenamento. Un rientro fondamentale e una suggestione clamorosa. In casa Atalanta si lavora per recuperare i pezzi in vista della super sfida di sabato contro la Juve. E per il tecnico Ivan Juric, arrivano notizie contrastanti dall’infermeria: Charles De Ketelaere torna in gruppo, Ederson resta in dubbio, ma spunta l’ipotesi di una maglia da titolare per Ademola Lookman. De Ketelaere recuperato, Ederson in dubbio. La buona notizia della giornata è il rientro a pieno regime di Charles De Ketelaere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio De Ketelaere: novità importanti dopo l’allenamento di oggi. Il belga recupera per Juve Atalanta? Decisione praticamente presa, ecco cosa succederà

In questa notizia si parla di: infortunio - ketelaere

Infortunio De Ketelaere, il belga rischia di saltare anche Juve Atalanta? Le sue condizioni dopo l’infortunio in Champions League

Infortunio De Ketelaere, come sta l’attaccante belga? Le ultime sulle sue condizioni in vista di Juve Atalanta in programma sabato

Infortunio De Ketelaere: il belga sarà a disposizione per la super sfida dello Stadium? Cosa filtra a tre giorni dal match

Infortunio per #DeKetelaere Come sta il belga ? - X Vai su X

Infortunio per De Ketelaere: le sue condizioni in vista di Torino - facebook.com Vai su Facebook

Infortunio De Ketelaere: le ultimissime in vista di Juventus-Atalanta - Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di De Ketelaere in vista della sfida della 5^ giornata tra Juventus. Secondo fantamaster.it

Infortunio De Ketelaere e nuova gestione Lookman: il doppio annuncio di Juric! - Nella recente vittoria andata in scena contro il Torino, Atalanta e fantallenatori hanno dovuto fare a ... Lo riporta fantamaster.it