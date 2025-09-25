Infortunio De Ketelaere | novità importanti dopo l’allenamento di oggi Il belga recupera per Juve Atalanta? Decisione praticamente presa ecco cosa succederà

Infortunio De Ketelaere: il trequartista belga recupera per Juve Atalanta? Decisione praticamente presa, ecco cosa succede dopo l’allenamento. Un rientro fondamentale e una suggestione clamorosa. In casa Atalanta si lavora per recuperare i pezzi in vista della super sfida di sabato contro la Juve. E per il tecnico Ivan Juric, arrivano notizie contrastanti dall’infermeria: Charles De Ketelaere torna in gruppo, Ederson resta in dubbio, ma spunta l’ipotesi di una maglia da titolare per Ademola Lookman. De Ketelaere recuperato, Ederson in dubbio. La buona notizia della giornata è il rientro a pieno regime di Charles De Ketelaere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

