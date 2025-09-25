Infortunio Buongiorno decisione presa | Conte si muove in prima persona

Spazionapoli.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un’importante novità in merito all’ennesimo infortunio subìto dal difensore partenopeo. Il big match contro il Milan è sempre più vicino. Domenica sera (calcio d’inizio alle 20:45 ), a San Siro, il Napoli ha l’opportunità di dare un segnale forte a tutto il campionato. Vincere in casa dei rossoneri significherebbe mantenere la vetta della classifica in solitario e, soprattutto, spedire a -6 il Diavolo, annoverato tra i principali candidati alla vittoria dello scudetto. Il successo nel posticipo della quarta giornata contro il Pisa ha permesso alla squadra campana di staccare la Juventus, bloccata sul pareggio a Verona. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

infortunio buongiorno decisione presa conte si muove in prima persona

© Spazionapoli.it - Infortunio Buongiorno, decisione presa: Conte si muove in prima persona

In questa notizia si parla di: infortunio - buongiorno

Infortunio Buongiorno, ci sono novità: lo ha detto in diretta!

Buongiorno, i 3 mesi di stop e il fastidio da superare: le novità sul rientro dall’infortunio | CM.IT

Infortunio Buongiorno, ci sono novità: la conferma

infortunio buongiorno decisione presaInfortunio Rrahmani, decisione presa per Milan-Napoli e le ultime su Buongiorno - Novità importanti sulle condizioni di Rrahmani: c'è già il verdetto su Milan- fantamaster.it scrive

infortunio buongiorno decisione presaInfortuni e non solo, le novità: Leao, Hien, CDK, Rrahmani, Buongiorno, Bonny, Tavares, Zaccagni, Rovella… - Turno di Coppa Italia, gare di Europa League, le squadre di Serie A iniziano a mettere nel mirino le prossime sfide di campionato: questi gli aggiornamenti dai ritiri ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Buongiorno Decisione Presa