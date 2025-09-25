Infortunio Buongiorno decisione presa | Conte si muove in prima persona
C’è un’importante novità in merito all’ennesimo infortunio subìto dal difensore partenopeo. Il big match contro il Milan è sempre più vicino. Domenica sera (calcio d’inizio alle 20:45 ), a San Siro, il Napoli ha l’opportunità di dare un segnale forte a tutto il campionato. Vincere in casa dei rossoneri significherebbe mantenere la vetta della classifica in solitario e, soprattutto, spedire a -6 il Diavolo, annoverato tra i principali candidati alla vittoria dello scudetto. Il successo nel posticipo della quarta giornata contro il Pisa ha permesso alla squadra campana di staccare la Juventus, bloccata sul pareggio a Verona. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: infortunio - buongiorno
Infortunio Buongiorno, ci sono novità: lo ha detto in diretta!
Buongiorno, i 3 mesi di stop e il fastidio da superare: le novità sul rientro dall’infortunio | CM.IT
Infortunio Buongiorno, ci sono novità: la conferma
Infortunio #Buongiorno, c'è lesione: quali partite salta e tempi di recupero - X Vai su X
In casa Napoli emerge un po' di preoccupazione per quelle che sono le condizioni di Alessandro Buongiorno, uscito per infortunio durante la sfida di campionato contro il Pisa. Ennesimo stop per il difensore ex Torino, che già lo scorso anno e all'inizio di qu - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Rrahmani, decisione presa per Milan-Napoli e le ultime su Buongiorno - Novità importanti sulle condizioni di Rrahmani: c'è già il verdetto su Milan- fantamaster.it scrive
Infortuni e non solo, le novità: Leao, Hien, CDK, Rrahmani, Buongiorno, Bonny, Tavares, Zaccagni, Rovella… - Turno di Coppa Italia, gare di Europa League, le squadre di Serie A iniziano a mettere nel mirino le prossime sfide di campionato: questi gli aggiornamenti dai ritiri ... Da msn.com