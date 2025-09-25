Infortunio Buongiorno brutte notizie per il Napoli! Ecco quanto starà fuori il difensore
Infortunio Buongiorno: lesione muscolare e stop di 25 giorni. La situazione in casa Napoli L’infortunio di Alessandro Buongiorno rappresenta una nuova tegola per il Napoli e per il tecnico Antonio Conte. Il difensore centrale, arrivato in estate dal Torino, si è fermato nel corso dell’amichevole vinta contro il Pisa. Un problema fisico che, sebbene di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - buongiorno
Infortunio Buongiorno, ci sono novità: lo ha detto in diretta!
Buongiorno, i 3 mesi di stop e il fastidio da superare: le novità sul rientro dall’infortunio | CM.IT
Infortunio Buongiorno, ci sono novità: la conferma
#Buongiorno non è di cristallo, ma nemmeno Ironman: la sua presenza in campo va gestita. Si poteva prevenire questo (nuovo) infortunio? Magari evitandogli tre partite di fila in una settimana... ? https://napolinetwork.com/editoriali/infortunio-buongiorno-evit - X Vai su X
PAROLE DURISSIME Lo sfogo di Edo De Laurentiis sui colpevoli dell'infortunio di Buongiorno - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Buongiorno, altro che 3 partite: l’annuncio SKY che fa tremare Antonio Conte - Brutte notizie per il Napoli e per Antonio Conte: Alessandro Buongiorno dovrà restare ai box più a lungo del previsto. Segnala dailynews24.it
Infortunio Buongiorno, Il Mattino: "Sospetto stiramento, i possibili tempi di recupero" - Brutte notizie per il Napoli: l’infortunio di Alessandro Buongiorno potrebbe rivelarsi più serio di quanto inizialmente stimato. Si legge su tuttonapoli.net