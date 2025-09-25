Infortunio Bonny l’attaccante resta in dubbio per il Cagliari | le condizioni dopo la botta alla caviglia
Infortunio Bonny, le ultime sull’ormai nuovo attaccante nerazzurro dopo l’arrivo dal Parma. Tutti i dettagli in merito alle prime presenze. Arriva un imprevisto per l’ Inter in vista della delicata trasferta contro il Cagliari, in programma sabato alla Unipol Domus. A far discutere è la condizione fisica di Ange-Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003 arrivato dal Parma nell’ultima sessione di mercato. Il giocatore, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non si è allenato con il resto del gruppo e resta in dubbio per la gara contro i rossoblù. Dopo aver concesso un giorno libero ai suoi uomini, Cristian Chivu ha ritrovato la squadra ieri ad Appiano Gentile, ma con una defezione importante: tutti a disposizione tranne proprio Bonny. 🔗 Leggi su Internews24.com
Infortunio Bonny, novità in vista del Cagliari dopo l’assenza all’allenamento odierno: ecco quando è previsto il rientro in gruppo!
Infortunio Bonny, il francese lavora ancora a parte: cosa filtra per il Cagliari
