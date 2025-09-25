Infortunio Bonny, le ultime sull’ormai nuovo attaccante nerazzurro dopo l’arrivo dal Parma. Tutti i dettagli in merito alle prime presenze. Buone notizie dall’infermeria per l’ Inter. Ange-Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003 arrivato in estate dal Parma, è stato tenuto a riposo in via precauzionale dopo il colpo alla caviglia rimediato domenica sera al Meazza contro il Sassuolo. Come riportato dal Corriere dello Sport, non ci sono allarmi: lo staff medico ha scelto di non forzare i tempi, ma le condizioni dell’ex crociato non destano preoccupazioni. Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu conta di riaverlo in gruppo già oggi, nel penultimo allenamento prima della partenza per la Sardegna, fissata per domani pomeriggio. 🔗 Leggi su Internews24.com

Infortunio Bonny, il francese non preoccupa: contro il Cagliari verrà fatto questo tentativo