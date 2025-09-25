Influenza Pregliasco | Attesi 16 milioni di casi

Imolaoggi.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ogni inverno l’influenza e le infezioni respiratorie sono un appuntamento imprescindibile, quasi come le tasse. Cosa aspettarci per la stagione 20252026? In base a quello che si vede”, considerando l’andamento in Australia che ci precede nell’inverno, “e che si può dire ad oggi in termini di previsioni – da precisare meglio poi sulla base dell’andamento. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

influenza pregliasco attesi 16 milioni di casi

© Imolaoggi.it - Influenza, Pregliasco: “Attesi 16 milioni di casi”

In questa notizia si parla di: influenza - pregliasco

Boom di influenza in Australia, sarà pesante anche in Italia. Pregliasco: "In arrivo un mix di virus, vaccinarsi anche per il Covid"

Influenza, potrebbe coinvolgere dal 15 al 25% della popolazione. Il virologo Fabrizio Pregliasco: “Facciamoci trovare pronti”

Covid avanza e già arriva l’influenza, Pregliasco: “Spuntano i primi casi isolati”

influenza pregliasco attesi 16Influenza, isolati primi virus. Pregliasco: “Attesi 16 milioni di casi” - "Ogni inverno l'influenza e le infezioni respiratorie sono un appuntamento imprescindibile, quasi come le tasse. Scrive msn.com

Influenza, Pregliasco: “Attesi 16 milioni di casi” - Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell’Irccs ospedale Galeazzi San ... Come scrive tecnicadellascuola.it

Cerca Video su questo argomento: Influenza Pregliasco Attesi 16