Influenza isolati i primi casi in Italia | Pregliasco lancia l’allarme

Thesocialpost.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione influenzale e delle infezioni respiratorie 20252026 si preannuncia impegnativa, con previsioni che indicano una probabile terza brutta stagione consecutiva in termini numerici. L’analisi del virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università degli Studi di Milano, suggerisce che i dati di incidenza potrebbero essere in linea con gli anni precedenti, che hanno visto un elevato numero di casi complessivi. Nello specifico, la stagione passata si è chiusa con circa 16 milioni di casi totali di influenza e virus respiratori simil-influenzali, e quella precedente aveva raggiunto i 15 milioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

influenza isolati i primi casi in italia pregliasco lancia l8217allarme

© Thesocialpost.it - Influenza, isolati i primi casi in Italia: Pregliasco lancia l’allarme

In questa notizia si parla di: influenza - isolati

Covid avanza e già arriva l’influenza, Pregliasco: “Spuntano i primi casi isolati”

Influenza, Pregliasco: "Terza brutta stagione con 16 mln di casi attesi, isolati primi virus"

Influenza, isolati primi virus. Pregliasco: “Attesi 16 milioni di casi”

Influenza, isolati primi virus: cosa ci aspetta questa stagione? La previsione di Pregliasco; Influenza, isolati primi virus. Pregliasco: Attesi 16 milioni di casi; Il Covid avanza e già arriva l'influenza, Pregliasco: Spuntano i primi casi isolati.

influenza isolati primi casiInfluenza, isolati primi virus. Pregliasco: "Attesi 16 milioni di casi" - "Ogni inverno l'influenza e le infezioni respiratorie sono un appuntamento imprescindibile, quasi come le tasse. Da msn.com

Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi. Vaccini disponibili da ottobre - Secondo le ultime stime realizzate dagli infettivologi infatti sono 16 milioni i contagi attesi in ... Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Influenza Isolati Primi Casi