Influenza isolati i primi casi in Italia | Pregliasco lancia l’allarme
La stagione influenzale e delle infezioni respiratorie 20252026 si preannuncia impegnativa, con previsioni che indicano una probabile terza brutta stagione consecutiva in termini numerici. L’analisi del virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università degli Studi di Milano, suggerisce che i dati di incidenza potrebbero essere in linea con gli anni precedenti, che hanno visto un elevato numero di casi complessivi. Nello specifico, la stagione passata si è chiusa con circa 16 milioni di casi totali di influenza e virus respiratori simil-influenzali, e quella precedente aveva raggiunto i 15 milioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
