Influenza a ottobre via alla campagna di vaccinazione Chi deve proteggersi e quali sono i sintomi
Le Regioni partono tra una settimana. L’anno scorso 16 milioni di casi. “Circolerà tanto anche quest’anno”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Ministero Salute: vaccino influenza da inizio ottobre, obiettivo minimo 75%
Toscana al via con i vaccini: dal 1° ottobre parte la campagna contro influenza e Covid
Influenza e Covid: dal 1° ottobre parte la campagna di vaccinazione
Influenza, via ai vaccini: pronte 145mila dosi. Somministrazioni da ottobre dai medici pediatri, farmacie per pazienti fragili - Campagna antinfluenzale al via: dal primo ottobre sarà possibile effettuare le prime vaccinazioni. Segnala ilgazzettino.it
Covid e influenza, da metà ottobre al via campagna vaccinale in Piemonte con il supporto delle farmacie - Da metà ottobre prende il via la campagna vaccinale in Piemonte con il supporto delle farmacie. Scrive farmacista33.it