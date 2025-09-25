Infezione da legionella nell'impianto idrico dell’albergo a Montecatini Terme | Asl ordina bonifica immediata

L’allerta è partita da un caso di infezione accertata di legionellosi nella struttura ricettiva che ha portato a una ispezione dellAsl Toscana Centro che ha confermato la presenza del batterio nell'impianto idrico. Il sindaco ha ordinato chiusura immediata di sei stanze dell'albergo e bonifica completa di tutto l’impianto idrico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

