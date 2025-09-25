Infermieristica Tante iscrizioni al corso
Nonostante il trend negativo nazionale, le professioni sanitarie e il corso di laurea in infermieristica continuano ad incontrare l’interesse degli studenti che decidono di intraprendere il loro percorso all’ Università degli studi di Siena e quindi anche al Polo universitario grossetano. "Siamo soddisfatti dei numeri registrati – dice Luca Grechi, presidente di Opi Grosseto – perché significa che la nostra professione e, più in generale le professioni infermieristiche, continuano, sul territorio, a rappresentare un percorso di studi e uno sbocco professionale ambito". Dalle graduatorie pubblicate dall’ateneo senese a seguito dell’esame di ammissione dell’8 settembre scorso, infatti, emerge che le domande presentate per le professioni sanitarie sono state 590 e, di queste, per quanto riguarda l’infermieristica, 54 sono state su Grosseto, 99 su Siena e 53 su Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
