"L’innovazione tecnologica non è solo un’opportunità ma un passaggio fondamentale per lo sviluppo dell’industria tessile italiana". Non ha dubbi Susanna Jean (nella foto sotto), Responsabile 5G, Verticals & IoT di TIM Enterprise, protagonista oggi del dibattito al Centro Pecci per QN Distretti. "In uno scenario sempre più competitivo – afferma Jean –, intelligenza artificiale, Internet of Things, Cloud e tutte le tecnologie di ultima generazione rappresentano la soluzione che consentirà alle aziende italiane di mantenere una posizione di leadership nel comparto a livello mondiale". L’industria tessile italiana è un’eccellenza internazionale e un pilastro dell’economia nazionale, "ma oggi – riprende – si trova di fronte a sfide cruciali: sostenibilità, digitalizzazione e competitività globale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Industria tessile e tecnologia. L’impegno di Tim Enterprise