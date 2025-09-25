Indicazioni esclusive L' abbonamento premium per i migranti che vogliono arrivare in Europa
I trafficanti di uomini e tutto l'apparato che ruota attorno alle migrazioni irregolari trovano sempre nuovi modi per guadagnare ma quanto emerso da uno dei canali ben noti a Il Giornale va oltre ogni previsione. Il più seguito gruppo social dedicato a chi cerca di passare illegalmente il Mediterraneo, dove vengono anche fornite puntuali informazioni sulla presenza e posizione delle navi Ong, quando queste si posizionano davanti alle coste nordafricane, ha escogitato un abbonamento vero e proprio dedicato a chi cerca " i consigli più avanzati, le check-list e le indicazioni esclusive ". L'abbonamento ha un costo di 4,99 euro al mese che, però, come nelle migliori promozioni che si rispettano, attualmente è scontato a 2,49 euro: " Abbonandoti ti unisci a una community privata di persone motivate come te ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: indicazioni - esclusive
La prima parte dell'intervista esclusiva al Prof. Marco Monzù Rossello (Segretario Unicobas Lombardia) su alcune tematiche: Indicazioni Nazionali, valorizzazione dei docenti e rafforzamento delle RSU. - facebook.com Vai su Facebook
PS Plus Extra e Premium: Battlefield V e Sand Land tra i giochi di maggio; Mappe virtuali, indicazioni telegram: come funziona lo scambio di coppia ad Arezzo; Juventus Premium Club | VIP Hospitality Stagionale Juventus.
YouTube Premium continua a mostrare pubblicità agli abbonati - Per giustificare il costo mensile di 13,99 euro, YouTube Premium offre numerose funzionalità esclusive ai propri utenti. Come scrive punto-informatico.it