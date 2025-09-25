I trafficanti di uomini e tutto l'apparato che ruota attorno alle migrazioni irregolari trovano sempre nuovi modi per guadagnare ma quanto emerso da uno dei canali ben noti a Il Giornale va oltre ogni previsione. Il più seguito gruppo social dedicato a chi cerca di passare illegalmente il Mediterraneo, dove vengono anche fornite puntuali informazioni sulla presenza e posizione delle navi Ong, quando queste si posizionano davanti alle coste nordafricane, ha escogitato un abbonamento vero e proprio dedicato a chi cerca " i consigli più avanzati, le check-list e le indicazioni esclusive ". L'abbonamento ha un costo di 4,99 euro al mese che, però, come nelle migliori promozioni che si rispettano, attualmente è scontato a 2,49 euro: " Abbonandoti ti unisci a una community privata di persone motivate come te ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Indicazioni esclusive". L'abbonamento premium per i migranti che vogliono arrivare in Europa