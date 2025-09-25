Il PIL dell’India ha superato le attese nel secondo trimestre del 2025, dopo un primo trimestre già solido, grazie a fattori ciclici favorevoli come un’inflazione bassa e i tagli dei tassi da parte della Reserve Bank of India (RBI). Questa performance robusta nella prima metà del 2025 dovrebbe tradursi in una crescita media più elevata entro l’anno. Abbiamo, quindi, rivisto al rialzo le nostre previsioni sulla crescita, portandole dal 6,4% al 6,9% e sul PIL per il 2026, dal 6,3% al 6,5%. Lo scrive Carlos Casanova, Senior Economist, Asia di Union Bancaire Privée (UBP) sottolineando che è stato invece rivista al ribasso la nostra previsione media dell’IPC per il 2025 al 3,1%, con l’inflazione che dovrebbe rimanere al di sotto dell’obiettivo nel breve termine e salire al 4-5% nel 2026, valore che rientra comunque nel range della RBI e non rappresenta un problema per i consumi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - India attira capitali: fondamentali solidi e riforme spingono afflussi esteri