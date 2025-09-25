Mosca testa la Nato. Dopo le incursioni di droni e jet russi nello spazio aereo di diversi Stati europei, mercoledì jet militari americani hanno identificato e intercettato quattro aerei militari della Federazione in volo in prossimità dell'Alaska. A darne oggi la notizia è il North American Aerospace Defense Command (Norad) secondo cui si tratta del terzo avvistamento in un mese circa di caccia russi e il nono dall'inizio dell'anno. Due Tu-95 e due Su-35. Questi i velivoli russi che hanno attraversato la zona di identificazione di difesa dell'Alaska individuati da nove jet Usa: quattro F-16, un velivolo di sorveglianza e quattro aerei cisterna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Incursioni russe vicino all’Alaska: nuovi caccia intercettati dagli Usa, cresce la tensione con la Nato