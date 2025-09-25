Incursioni russe vicino all’Alaska | nuovi caccia intercettati dagli Usa cresce la tensione con la Nato
Mosca testa la Nato. Dopo le incursioni di droni e jet russi nello spazio aereo di diversi Stati europei, mercoledì jet militari americani hanno identificato e intercettato quattro aerei militari della Federazione in volo in prossimità dell'Alaska. A darne oggi la notizia è il North American Aerospace Defense Command (Norad) secondo cui si tratta del terzo avvistamento in un mese circa di caccia russi e il nono dall'inizio dell'anno. Due Tu-95 e due Su-35. Questi i velivoli russi che hanno attraversato la zona di identificazione di difesa dell'Alaska individuati da nove jet Usa: quattro F-16, un velivolo di sorveglianza e quattro aerei cisterna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
La Lituania chiede alla Nato più difesa aerea dopo nuove incursioni russe
Estonia, Mar Baltico e le tre incursioni russe: così Putin alza la tensione ai confini della Nato
Droni e incursioni russe, l’Europa accelera sul “muro digitale” ai confini Est
Durante un incontro a Mosca, un diplomatico russo ha dichiarato agli inviati britannici, francesi e tedeschi che le incursioni aeree russe in Estonia erano una risposta deliberata agli attacchi ucraini in Crimea. - X Vai su X
Le provocazioni russe a partire dal 10 settembre comprendono incursioni di droni in Polonia, aerei da combattimento che entrano in spazi aerei neutrali sul Baltico, e tre MiG-31 che violano lo spazio aereo estone. di Renato Caputo - facebook.com Vai su Facebook
