Incontro tra Avis e Provincia nuovo percorso condiviso per rafforzare la rete della donazione
Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro istituzionale tra Avis Provinciale Forlì-Cesena e la Presidenza della Provincia di Forlì-Cesena. Il presidente provinciale Enzo Lattuca ha accolto la neoeletta presidente di Avis Provinciale, Maurizia Boschetti, accompagnata da una delegazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
SALUTE D’AMARE - 26 Settembre 2025 ? dalle ore 17.00 alle ore 18.30 Salone “Baden Powell” (sede AVIS), Via Riviera - Villa San Giovanni (RC) *Incontro su “disostruzione e primo soccorso in età neonatale e pediatrica” e “dal l’allattamento alla tavola” - facebook.com Vai su Facebook
Forlì-Cesena: patto tra Avis e Provincia - Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro istituzionale tra AVIS Provinciale Forlì- corriereromagna.it scrive
Avis Provinciale, eletto il nuovo direttivo. Il presidente Zelli: «Essenziale il lavoro di squadra» - Sabato scorso si è svolta la riunione per l'assegnazione delle cariche del nuovo consiglio direttivo Avis Provinciale di Rieti che rimarrà in carica nel quadriennio 2025- Lo riporta ilmessaggero.it