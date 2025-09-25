Incontro con lo specialista insieme all' Avis di Vercurago
"Incontro con lo specialista” insieme all'Avis di Vercurago. Questo il titolo della serie di conferenze pensate e organizzate dall'associazione per la donazione del sangue, con l’obiettivo di permettere alla popolazione di conoscere meglio il proprio corpo mediante approfondimenti con medici ed. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: incontro - specialista
SAVE THE DATE SABATO 11 OTTOBRE ALLE ORE 19.00 presso l'Oratorio di Vercurago si terrà il primo "Incontro con lo Specialista". Ospiteremo la Dottoressa Lidia Rota Vender, ematologa e Presidente di @alt_entefilantropico . Con lei parleremo di tromb - facebook.com Vai su Facebook
"Incontro con lo specialista" insieme all'Avis di Vercurago - Al via una serie di iniziative con l'associazione sui temi legati alla salute e alla donazione di sangue. Da leccotoday.it