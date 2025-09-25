Incidenti sul lavoro giornata nera Operaio rischia di perdere una gamba
SONCINO (Cremona) Due gravi incidenti sul lavoro ieri nel Cremasco. Ieri intorno a mezzogiorno, all’interno della Ferramenta Vanoli di Soncino, un operaio di 48 anni è rimasto incastrato con una gamba e ha dovuto essere liberato dai vigili del fuoco. Le sue condizioni sono ritenute gravi. L’infortunio è avvenuto nel cortile della azienda “Vanoli Ferro” di via Cremona. Il lavoratore era intento a scaricare con l’aiuto di un carroponte il carico di un Tir che aveva portato fasci di barre tubolari in ferro di notevole peso e dimensioni. Mentre stava eseguendo queste operazioni, un pacco di tubolari ho toccato un altro fascio provocando la sua caduta dal Tir. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: incidenti - lavoro
Morti sul lavoro, il magistrato: “Incidenti mai casuali. Dalla politica alle imprese, nessuno fa il proprio dovere”
Incidenti sul lavoro, Inail: oltre 1200 morti nel 2024
Inail, 593mila casi nel 2024, 1.202 i morti sul lavoro, a quota 78mila gli incidenti degli studenti
#Sicurezza sul lavoro: per incidenti mortali, la #Toscana resta ancora sotto la media nazionale, ma i casi aumentano. Il quadro della situazione su @Toscanaoggi, con l’intervista al segretario regionale @CislToscana Alessandro Beccastrini. @beccastri - X Vai su X
Nel Mantovano gli incidenti sul lavoro sono diminuiti progressivamente e sensibilmente passando da 459 nel 2019 a 330 nel 2023 (dati Inail). Un calo del 28,1%, seppure l’attenzione sul tema resti alta ? «Ogni episodio di questo tipo rappresenta un dramm - facebook.com Vai su Facebook
Incidenti sul lavoro, giornata nera. Operaio rischia di perdere una gamba; Giornata nera per gli incidenti sul lavoro: tre vittime a Napoli, una nel Bresciano; Giornata nera per la sicurezza sul lavoro: quattro gli incidenti mortali.
Incidenti sul lavoro, giornata nera. Operaio rischia di perdere una gamba - A Soncino un quarantottenne è rimasto schiacciato mentre stava scaricando barre di ferro da un Tir. Lo riporta ilgiorno.it
Giornata nera per la sicurezza sul lavoro: quattro gli incidenti mortali - Giornata nera per la sicurezza sul lavoro: quattro gli incidenti mortali avvenuti oggi. Riporta ecovicentino.it