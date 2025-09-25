SONCINO (Cremona) Due gravi incidenti sul lavoro ieri nel Cremasco. Ieri intorno a mezzogiorno, all’interno della Ferramenta Vanoli di Soncino, un operaio di 48 anni è rimasto incastrato con una gamba e ha dovuto essere liberato dai vigili del fuoco. Le sue condizioni sono ritenute gravi. L’infortunio è avvenuto nel cortile della azienda “Vanoli Ferro” di via Cremona. Il lavoratore era intento a scaricare con l’aiuto di un carroponte il carico di un Tir che aveva portato fasci di barre tubolari in ferro di notevole peso e dimensioni. Mentre stava eseguendo queste operazioni, un pacco di tubolari ho toccato un altro fascio provocando la sua caduta dal Tir. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidenti sul lavoro, giornata nera. Operaio rischia di perdere una gamba