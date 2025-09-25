Incidente tra un' Audi Q7 e una moto muore il centauro padovano di 66 anni Al volante del Suv un 83enne

PAIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA) - Incidente mortale oggi, giovedì 25 settembre, in via Presina sulla strada provinciale 94, all'incrocio con via Garibaldi. Nello schianto tra un'auto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

incidente audi q7 motoIncidente tra un'Audi Q7 e una moto, muore il centauro padovano di 66 anni. Al volante del Suv un 83enne - Incidente mortale oggi, giovedì 25 settembre, in via Presina sulla strada provinciale 94, all'incrocio con via Garibaldi. Riporta ilgazzettino.it

