Incidente sull'Autostrada A1 a Valmontone camionista estratto dalle lamiere

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I vigili del fuoco stamattina presto hanno estratto dalle lamiere un camionista rimasto intrappolato a seguito di un incidente sull'autostrada del Sole A1 all'altezza di Valmontone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - sull

Andrea Selleri muore nell’incidente in galleria sull’A14

Incidente mortale sull’Aurelia, il testimone: “Ho sentito un forte boato, poi il tir dentro il negozio”

Incidente sull’autostrada A4: traffico in tilt

incidente sull autostrada a1Incidente sull’Autostrada A1 a Valmontone, camionista estratto dalle lamiere - I vigili del fuoco stamattina presto hanno estratto dalle lamiere un camionista rimasto intrappolato a seguito di un incidente sull'autostrada del Sole ... Si legge su fanpage.it

Incidente sull’A1 a Valmontone: Vigili del Fuoco estraggono camionista incastrato - Alle prime ore del mattino, intorno alle 4:30, la Sala Operativa ha inviato la squadra dei Vigili del Fuoco di Palestrina (24A) sull’autostrada del Sole ... castellinotizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Incidente Sull Autostrada A1