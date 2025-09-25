Incidente sull'Autostrada A1 a Valmontone camionista estratto dalle lamiere
I vigili del fuoco stamattina presto hanno estratto dalle lamiere un camionista rimasto intrappolato a seguito di un incidente sull'autostrada del Sole A1 all'altezza di Valmontone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: incidente - sull
Andrea Selleri muore nell’incidente in galleria sull’A14
Incidente mortale sull’Aurelia, il testimone: “Ho sentito un forte boato, poi il tir dentro il negozio”
Incidente sull’autostrada A4: traffico in tilt
Gravissimo incidente, poco dopo le 21 sulla Aurelia a Sanremo, all’altezza di località La Vesca. Due scooter si sono scontrati frontalmente - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sulla Nomentana, si ribaltano con l'auto sull'asfalto bagnato: morto un 21enne. Grave una 17enne https://ift.tt/4W9bRAt - X Vai su X
Incidente sull’Autostrada A1 a Valmontone, camionista estratto dalle lamiere - I vigili del fuoco stamattina presto hanno estratto dalle lamiere un camionista rimasto intrappolato a seguito di un incidente sull'autostrada del Sole ... Si legge su fanpage.it
Incidente sull’A1 a Valmontone: Vigili del Fuoco estraggono camionista incastrato - Alle prime ore del mattino, intorno alle 4:30, la Sala Operativa ha inviato la squadra dei Vigili del Fuoco di Palestrina (24A) sull’autostrada del Sole ... castellinotizie.it scrive