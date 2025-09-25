Incidente sul lavoro nel Milanese rimane schiacciato operaio di 62 anni | è morto Vito Sansanelli

È morto schiacciato mentre stava lavorando ad una bobina per la produzione di nastri di acciaio Vito Sansanelli, 62 anni, operaio della Ticino Lamiere SPA a Bubbiano (Milano). Sul posto carabinieri e ATS per la verifica delle misure di sicurezza adottate all'interno dell'azienda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

