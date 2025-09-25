Incidente stradale mortale schianto tremendo | è morto sul colpo Chiusa la provinciale

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 25 settembre, a Piazzola sul Brenta, lungo la strada provinciale 94. All’incrocio con via Garibaldi, un’auto e una moto si sono scontrate violentemente, causando la morte del motociclista. La vittima, un uomo di 66 anni residente a Padova, non ha avuto scampo a seguito dell’impatto, risultato fatale nonostante i tempestivi soccorsi. >> Choc tra i famosi della tv, le terribili parole dell’ex GF Vip e scatta l’allarme: “Ora dobbiamo aiutarlo seriamente” Alla guida dell’auto coinvolta, un’Audi Q7, si trovava un 83enne originario di Grantorto, in provincia di Padova. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it