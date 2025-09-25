Incidente nel raccordo della Falchera a Torino | tir perde carburante al casello chiuso l' accesso dalla tangenziale nord
Nella prima mattinata di oggi, giovedì 25 settembre 2025, il raccordo della Falchera è stato chiuso per i veicoli che provengono dalla tangenziale nord e viaggiano in direzione nord Milano-Aosta a causa della perdita di carburante da parte di un tir rimasto bloccato al casello. I veicoli sono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - raccordo
