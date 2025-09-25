Incidente mortale sul lavoro alla Geo scavi | camion in manovra colpisce una trave che crolla sulla cabina uccidendo l' autista

Ilgazzettino.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA) - Ancora un incidente mortale sul lavoro nel Veneto. Un camion in manovra all'interno di un capannone industriale oggi, giovedì 25 settembre,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

incidente mortale sul lavoro alla geo scavi camion in manovra colpisce una trave che crolla sulla cabina uccidendo l autista

© Ilgazzettino.it - Incidente mortale sul lavoro alla Geo scavi: camion in manovra colpisce una trave che crolla sulla cabina uccidendo l'autista

In questa notizia si parla di: incidente - mortale

Incidente stradale mortale, impatto devastante: morto sul colpo 17enne

Salento, incidente mortale sulla circonvallazione di Veglie: muore motociclista

Incidente mortale sull’Aurelia, il testimone: “Ho sentito un forte boato, poi il tir dentro il negozio”

Esplosione Mortale e Tensioni Geopolitiche: Ultime Notizie e Aggiornamenti - Purtroppo, le esplosioni nelle fabbriche continuano a rappresentare un problema serio, mettendo in pericolo la vita dei lavoratori. Scrive notizie.it

Lavoro e sicurezza: un tragico incidente che insegna - La morte di un pensionato per un incidente sul lavoro mette in luce le insidie nascoste della sicurezza industriale. Riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Mortale Lavoro Geo