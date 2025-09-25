Incidente in viale Cannatello | auto contro scooter ferita una ragazza

25 set 2025

Incidente stradale lungo viale Cannatello. A sbattere, per cause ancora non chiare, sono state una Audi e un ciclomotore. A rimanere ferita è stata la ragazza che era sul ciclomotore. Un due ruote che è andato completamente distrutto. La ragazza ha riportato delle gravi ferite, soprattutto ad una. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

