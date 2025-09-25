Incidente in gita a Firenze | studentessa cade dal terzo piano di un hotel

ABBONATI A DAYITALIANEWS Studentessa di 19 anni precipita dal terzo piano di un hotel. Una gita scolastica a Firenze si è trasformata in un drammatico incidente: una ragazza di 19 anni è caduta dal terzo piano di un hotel ed è ora ricoverata in condizioni gravissime. L’accaduto nel pomeriggio del 24 settembre. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 24 settembre. La giovane, in città con la scuola, si trovava da sola nella stanza al momento della caduta, finendo nel cortile interno della struttura. Soccorsi immediati e indagini in corso. Alcune compagne di viaggio hanno dato l’allarme, permettendo l’arrivo rapido dei soccorsi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

