Incidente in Friuli | auto carambola e si cappotta coinvolto un triestino

Triesteprima.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente con cappottamento, che ha coinvolto un triestino 76enne, si è verificato a Magnano in Riviera, in provincia di Udine. È successo nel primo pomeriggio sulla strada regionale 13: l'auto è uscita autonomamente di strada e ha travolto una recinzione in metallo e un lampione, divellendo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - friuli

Incidente sul lavoro, stagista 17enne cade da un soppalco in Friuli: ferito gravemente

Da Cortona al Friuli in sella, per l’unico live dell'estate. Un rito per esorcizzare il ricordo del grave incidente di due anni fa

Jovanotti in bici (dopo l’incidente) da Cortona al Friuli: 770 km verso il ‘bike concert’

Auto carambola fuori strada e si capotta - Nel farlo ha divelto una recinzione e piegato in tronconi un palo della luce. Secondo udinetoday.it

incidente friuli auto carambolaINCIDENTE IN TANGENZIALE, CARAMBOLA E COLPISCE L’AUTO DEL COMANDANTE SOLA - Un’auto ha perso il controllo, carambolando sulle altre vetture in transito. Si legge su tvqui.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Friuli Auto Carambola