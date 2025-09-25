Incidente in A1 | camionista incastrato tra le lamiere
Incidente sull'autostrada A1 che ha coinvolto il conducente di un camion che è rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo. I fatti sono accaduti alle 4,30 di giovedì 25 settembre.Secondo quanto appreso, per motivi da accertare il camionista, di nazionalità romena, ha perso il controllo del. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Incidente sull’A1 a Valmontone: Vigili del Fuoco estraggono camionista incastrato - Alle prime ore del mattino, intorno alle 4:30, la Sala Operativa ha inviato la squadra dei Vigili del Fuoco di Palestrina (24A) sull’autostrada del Sole ... Riporta castellinotizie.it
