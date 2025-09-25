Incidente durante una battuta di caccia anziano salvato in Arno
Ieri sera, poco prima delle 22, intervento dei vigili del fuoco nel comune di Reggello, località Casenuove, per la ricerca e soccorso di un uomo di 85 anni uscito per una battuta di caccia che non aveva fatto rientro a casa. Attivato il piano prefettizio di ricerca, inviando sul posto la squadra. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
