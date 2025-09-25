Incidente a Torre Canavese | scontro frontale tra due auto due feriti in ospedale
Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 25 settembre 2025 sulla provinciale per Castellamonte a Torre Canavese. Si è trattato dello scontro frontale tra due auto, una Citroën Cs Aircross e una Fiat Punto. Un uomo e una donna sono rimasti feriti in modo non grave ma. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - torre
