Incidente a Torre Canavese | scontro frontale tra due auto due feriti in ospedale

Torinotoday.it | 25 set 2025

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 25 settembre 2025 sulla provinciale per Castellamonte a Torre Canavese. Si è trattato dello scontro frontale tra due auto, una Citroën Cs Aircross e una Fiat Punto. Un uomo e una donna sono rimasti feriti in modo non grave ma.

