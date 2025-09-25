Incidente a Torino Barriera di Milano | scontro tra cinque veicoli alcuni parcheggiati traffico nel caos

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 settembre 2025, in via Sempione a Torino. Quasi all'altezza con l'incrocio con via Pastrone, si sono scontrate inizialmente due auto, tra cui una Renault Clio che è finita col muso contro una Fiat Panda e un furgone per il trasporto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

