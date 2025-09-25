Incidente a Soriano nel Cimino donna muore investita da un furgone

Viterbotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia a Soriano nel Cimino. Intorno alle 12,30 di oggi, 25 settembre, una donna di 97 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone in via David Potenza.Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, appartenente a un corriere, si sarebbe improvvisamente sfrenato, travolgendo la vittima. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - soriano

Cerca Video su questo argomento: Incidente Soriano Cimino Donna