Incidente a Monza traffico in tilt

Incidente stradale e traffico in tilt questa mattina, giovedì 25 settembre, vicino all'ospedale San Gerardo di Monza. L'incidente davanti all'ospedale L'incidente è avvenuto intorno alle 8.15, proprio in via Pergolesi. Uno schianto tra due auto, con una donna di 45 anni che è rimasta ferita. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - monza

I due centauri morti nell’incidente di viale Battisti a Monza: a un anno di distanza manca ancora la perizia chiesta dal tribunale

Elicottero a Solaro, grave incidente sulla Saronno-Monza

Elicottero a Solaro, grave incidente sulla Saronno-Monza, traffico deviato

Cesare Patruno, motociclista 44enne di Monza ha avuto un incidente a Concorezzo dalle dinamiche poco chiare. - facebook.com Vai su Facebook

Incidente sul lavoro a Monza, 48enne muore schiacciato da un macchinario https://lecconotizie.com/fuori-provincia/incidente-sul-lavoro-a-monza-48enne-muore-schiacciato-da-un-macchinario/… via @Lecco Notizie - X Vai su X

Scontro tra auto e furgone: incidente a Villasanta, traffico in tilt - Sul posto sono accorsi immediatamente i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la carreggiata, mentre un’ambulanza della Croce Rossa di Monza si è occupata dei soccorsi. Scrive mbnews.it

Monza, in via Mentana l’asfalto si solleva come un tappeto: traffico in tilt fino a largo Mazzini - L'asfalto si è improvvisamente sollevato come un tappeto, in via Mentana, mercoledì 24 settembre, nel pomeriggio, a Monza ... Secondo msn.com