Inchiesta urbanistica la Procura di Milano contro il Riesame | Illogiche le motivazioni dei giudici

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Milano ricorre in Cassazione per chiedere di annullare la decisione con cui il Tribunale del Riesame ha revocato i domiciliari ad Alessandro Scandurra, ex componente della Commissione per il paesaggio del Comune. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: inchiesta - urbanistica

inchiesta urbanistica procura milanoMilano: inchiesta urbanistica, Procura fa ricorso in Cassazione su decisione Riesame - La Procura di Milano ha fatto ricorso in Cassazione per chiedere di annullare la decisione con cui il Tribunale del ... Riporta iltempo.it

inchiesta urbanistica procura milanoI pm di Milano chiudono un'altra inchiesta sull'urbanistica - Intervento autorizzato come semplice autorizzazione. Scrive rainews.it

