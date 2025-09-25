Incendio nella zona industriale di Pianodardine | paura e preoccupazione per la nube nera

Nella serata di oggi un incendio è divampato nell’area industriale di Pianodardine, ad Avellino. Le fiamme hanno interessato una fabbrica specializzata nella produzione di freni per auto, generando una densa nube di fumo nero visibile da diverse zone della città, tra cui Borgo Ferrovia.Vigili del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

