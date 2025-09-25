Incendio in un' abitazione di via Alfonsetti una donna ha riportato ustioni

Un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al terzo piano di un immobile di via Alfonsetti, al civico 69, angolo via Conte di Torino. Le fiamme, partite dalla zona cucina, hanno rapidamente coinvolto parte dell’abitazione. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

incendio abitazione via alfonsettiIncendio in un’abitazione in via Conte di Torino a Catania: ustionata una donna - Paura nella tarda mattinata di oggi in via Alfonsetti, al civico 69, angolo via Conte di Torino, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al terzo piano. Segnala gazzettinonline.it

