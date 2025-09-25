Incendio in un' abitazione di via Alfonsetti una donna ha riportato ustioni
Un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al terzo piano di un immobile di via Alfonsetti, al civico 69, angolo via Conte di Torino. Le fiamme, partite dalla zona cucina, hanno rapidamente coinvolto parte dell’abitazione. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: incendio - abitazione
Incendio a Posillipo, fiamme in un’abitazione in via Catullo
Tragedia in un'abitazione: scoppia un incendio, uomo muore tra le fiamme
Incendio nel giardino interno di un'abitazione del centro, vigili del fuoco sul posto
L'INTERVENTO | Paura a Cariati per l'incendio di un'abitazione: inagibili le stanze danneggiate https://gazzettadelsud.it/?p=2104559 - facebook.com Vai su Facebook
#MARGHERA • Divampa un incendio in casa, donna salvata dai pompieri! Grazie di cuore a chi, questo pomeriggio, è intervenuto in via Casati per portare in salvo una signora sorpresa dal rogo all'interno della sua abitazione. - X Vai su X
Incendio in un’abitazione in via Conte di Torino a Catania: ustionata una donna - Paura nella tarda mattinata di oggi in via Alfonsetti, al civico 69, angolo via Conte di Torino, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al terzo piano. Segnala gazzettinonline.it