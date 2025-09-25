Incendio in autorimessa con 200 vetture all' interno

Vigili del fuoco al lavoro nella mattinata di giovedì 25 settembre 2025 in via Saporiti a Oregina per un incendio all'interno di un'autorimessa.Le fiamme si sono sviluppate in un'intercapedine, per fortuna senza causare danni a cose o persone. Al momento del rogo erano presenti circa 200 vetture. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: incendio - autorimessa

Incendio nel pomeriggio in un'autorimessa a Case Finali, i Vigili del fuoco domano le fiamme

Incendio all'alba in un palazzo di Bitritto: a fuoco un'autorimessa

Incendio nell'autorimessa: bruciano gli pneumatici, una persona in ospedale

Un incendio è divampato stanotte, intorno alle 3.30, in un’autorimessa di circa 100 metri quadri a Bitritto. L’edificio al momento è completamente inagibile. Dopo aver estinto le fiamme alle prime luci dell’alba, i Vigili del Fuoco hanno accompagnato i residenti a - facebook.com Vai su Facebook

Paura a #Bitritto, incendio nell'autorimessa. Evacuato palazzo: al piano terra c'è un asilo nido - FOTO - X Vai su X

Paura a Oregina, fumo e fiamme da un’autorimessa - Paura giovedì mattina in via Saporiti, a Oregina, per un principio d’incendio scoppiato in un’autorimessa con circa 200 all’interno. Scrive msn.com

Fiamme in un'autorimessa a Bitritto, 3 auto danneggiate, edificio inagibile - I vigili del fuoco hanno domato il rogo e messo in sicurezza i residenti che hanno dovuto lasciare le abitazioni ... Come scrive msn.com