Incendio in autorimessa con 200 vetture all' interno

Vigili del fuoco al lavoro nella mattinata di giovedì 25 settembre 2025 in via Saporiti a Oregina per un incendio all'interno di un'autorimessa.Le fiamme si sono sviluppate in un'intercapedine, per fortuna senza causare danni a cose o persone. Al momento del rogo erano presenti circa 200 vetture. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

