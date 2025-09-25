Incendio del 24 settembre a Nocera Superiore SA l’intervento di Arpa Campania

ARPAC Campania monitora qualità dell’aria dopo l’incendio nel deposito vernici di Nocera Superiore. In seguito all’incendio divampato nella serata di ieri, alle ore 23:00 circa, nel deposito vernici di un impianto di produzione di imballaggi metallici in via Lamia, a Nocera Superiore (SA), una squadra di tecnici dell’Area Territoriale del Dipartimento di Salerno di ARPA Campania è prontamente intervenuta sul sito interessato, in collaborazione con i Vigili del Fuoco e le strutture comunali competenti, per effettuare le prime valutazioni circa l’evento in atto. Al momento del sopralluogo, effettuato alle ore 1:00, l’incendio era ancora in corso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

