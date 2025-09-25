Incendio alla Cofren | nube nera visibile a chilometri operai evacuati

Anteprima24.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Un vasto incendio è divampato nella serata di oggi nello stabilimento Cofren di Pianodardine, alle porte di Avellino. L’azienda, specializzata nella produzione di supporti per impianti frenanti, è stata avvolta in pochi minuti da alte fiamme e da una densa colonna di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono immediatamente intervenute varie squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Avellino, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. Attimi di forte apprensione si sono vissuti in tutta la zona industriale: gli operai presenti nello stabilimento al momento del rogo sono stati prontamente evacuati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

incendio alla cofren nube nera visibile a chilometri operai evacuati

© Anteprima24.it - Incendio alla Cofren: nube nera visibile a chilometri, operai evacuati

In questa notizia si parla di: incendio - cofren

incendio cofren nube neraPianodardine, fiamme alla Cofren: sul posto i Vigili del Fuoco, operai evacuati - Nella tarda serata e’ divampato un rogo all’interno della Cofren, l’azienda di Pianodardine che si occupa di sistem ... Lo riporta irpinianews.it

incendio cofren nube neraAvellino, va fuoco la fabbrica dei freni: densa nube di fumo nero - Un vasto incendio sta interessando una fabbrica che si occupa di produzione di supporti per impianti frenanti. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incendio Cofren Nube Nera