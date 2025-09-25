Incendio alla Cofren | nube nera visibile a chilometri operai evacuati

Tempo di lettura: < 1 minuto Un vasto incendio è divampato nella serata di oggi nello stabilimento Cofren di Pianodardine, alle porte di Avellino. L’azienda, specializzata nella produzione di supporti per impianti frenanti, è stata avvolta in pochi minuti da alte fiamme e da una densa colonna di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono immediatamente intervenute varie squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Avellino, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. Attimi di forte apprensione si sono vissuti in tutta la zona industriale: gli operai presenti nello stabilimento al momento del rogo sono stati prontamente evacuati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

