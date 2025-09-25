Incendio a Collegno | a fuoco un camper parcheggiato davanti alla sala scommese fiamme alte
Nella tarda serata di ieri, mercoledì 24 settembre 2025, un incendio è divampato davanti all’agenzia di scommesse Wincity Sisal di via Venaria angolo via Torino-Pianezza (piazzale del Tricolore) a Collegno. Ad andare a fuoco è stato un vecchio camper che era parcheggiato lì da tempo, facendo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Incendio a Savonera di Collegno: a fuoco rifiuti in un impianto di smaltimento, alta colonna di fumo visibile da distante
Esplosione in un condominio di Collegno a Torino, boato dopo incendio nell'abitazione: si scava tra le macerie
Forte esplosione e incendio in una palazzina a Collegno in provincia di Torino, la situazione
