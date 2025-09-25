Incendio a Collegno | a fuoco un camper parcheggiato davanti alla sala scommese fiamme alte

Torinotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda serata di ieri, mercoledì 24 settembre 2025, un incendio è divampato davanti all’agenzia di scommesse Wincity Sisal di via Venaria angolo via Torino-Pianezza (piazzale del Tricolore) a Collegno. Ad andare a fuoco è stato un vecchio camper che era parcheggiato lì da tempo, facendo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incendio - collegno

Incendio a Savonera di Collegno: a fuoco rifiuti in un impianto di smaltimento, alta colonna di fumo visibile da distante

Esplosione in un condominio di Collegno a Torino, boato dopo incendio nell'abitazione: si scava tra le macerie

Forte esplosione e incendio in una palazzina a Collegno in provincia di Torino, la situazione

incendio collegno fuoco camperIncendio a Collegno: a fuoco un camper parcheggiato davanti alla sala scommese, fiamme alte - Nella tarda serata di ieri, mercoledì 24 settembre 2025, un incendio è divampato davanti all’agenzia di scommesse Wincity Sisal di via Venaria angolo via Torino- Come scrive torinotoday.it

incendio collegno fuoco camperCamper a fuoco durante il viaggio in Sardegna, salvi 2 turisti - Momenti di paura lungo la strada statale 129 bis, all'altezza del bivio nord di Macomer, dove un camper, con a bordo una coppia di turisti tedeschi con il loro cane in Sardegna per un periodo di vacan ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incendio Collegno Fuoco Camper